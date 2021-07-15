Джикия оценил игру центральных защитников сборной Италии на чемпионате Европы

ТАСС, 15 июля. Защитники сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи показали достойную игру на чемпионате Европы. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия.

"Кого из центральных защитников на Евро мог бы выделить? Выделю Кьеллини, потому что выиграл, провел все матчи, грамотно, четко, Бонуччи тоже шикарно играл, выделю их обоих. Поздравляю их с трофеем. Кьеллини и Бонуччи показывали очень достойную игру, полностью заслуженная победа. Они очень мало пропустили, они огромные молодцы", - сказал Джикия.

Чемпионат Европы завершился в воскресенье. Сборная Италии в финале обыграла команду Англии в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Бонуччи сравнял счет на 67-й минуте, а также отличился в серии пенальти. Он был включен в символическую сборную турнира.