Югра намерена сотрудничать с "МТС" в проведении интернета в малых населенных пунктах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Малые населенные пункты Хаты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где проживают менее 250 человек, планируют подключить к интернету по технологии LTE-450 при поддержке ПАО "МТС". Регион также предложил компании развернуть пилотную зону связи пятого поколения 5G для резидентов технопарка Югры.

Во вторник власти Югры и компания ПАО "МТС" подписали соглашение о сотрудничестве на 2021 - 2023 годы в ходе XII международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС между властями Югры и представителями компании. Подписи под документом поставили губернатор Югры Наталья Комарова и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью ПАО "МТС" Руслан Ибрагимов.

"Соглашение подписано", - сказал ведущий церемонии.

По данным департамента общественных и внешних связей Югры, в соответствии с документом, стороны планируют сотрудничество в повышении уровня цифровизации инфраструктуры населенных пунктов, безопасности городской среды с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения, социокультурных проектов с использованием телекоммуникационных технологий.

Комарова отметила, что регион намерен сотрудничать с "МТС" в организации удаленного доступа к интернету по технологии LTE-450 в населенных пунктах с численностью населения менее 250 человек. "Готовы с вашей командой участвовать в обосновании такого подхода. Понимаем, что есть технологии, экономика, и здесь важно просчитать так, чтобы модель была устойчивая", - сказала глава региона.

Она также предложила развернуть пилотную зону связи пятого поколения 5G на площадке Технопарка Югры для использования данной технологии в разработке современных цифровых сервисов резидентами. По ее словам, это могут быть технологические решения для формирования систем "Умный город", "Умный дом", "Умный офис". В свою очередь, Ибрагимов сообщил, что Югра для компании - один из стратегических регионов в плане инвестиций. По его словам, за предстоящие три года "МТС" планирует вложить больше трех млрд рублей в инфраструктуру региона.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит впервые в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Особое внимание на форуме уделят темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь пройдут, в частности, сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.