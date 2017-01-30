"Ледовая школа" Владивостока соберет исследователей Арктики со всего мира

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Третья Международная школа-семинар "Ice Mechanics" (Ледовая школа) соберет в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) молодых исследователей Арктики со всего мира. Практические и теоретические занятия Ледовой школы пройдут с 13 по 25 февраля на острове Русский. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

"Третья Международная школа-семинар "Ice Mechanics" пройдет в ДВФУ с 13 по 25 февраля. 30 русских и иностранных студентов, молодых ученых и специалистов будут в теории и на практике изучать свойства морского льда и механизмы его воздействия на инженерные сооружения. Новые знания и навыки в будущем позволят исследователям включиться в реализацию масштабных проектов по освоению Арктического региона", - отметили в пресс-службе.

По данным Инженерной школы ДВФУ, Ледовая школа-2017 будет на две трети состоять из иностранных участников - представителей Китая, Республики Корея, Норвегии, Великобритании, Италии и Казахстана. Молодых исследователей ожидают новые эксперименты и в два раза больше практики на ледовом полигоне, чем в прошлые годы.

Откроет обучение теоретический курс от ведущих преподавателей Инженерной школы и приглашенных спикеров - главного специалиста по гидрометеорологии ООО "Роснефть- Шельф-Арктика" Анатолия Поломошнова и постдокторанта Норвежского университета естественных и технических наук Екатерины Ким. Лекторы расскажут о классификации, физике и свойствах морского льда, его воздействии на морские сооружения - платформы, трубопроводы, суда, а также об особенностях обустройства месторождений по добыче нефти и газа на шельфе.

На четвертый день школы молодые исследователи выйдут на испытательный полигон в бухте Новик острова Русского. В естественных условиях они изучат свойства, структуру и неоднородность ледяного покрова, проведут эксперименты на твердость и ломкость. Впервые участники семинара испытают лед на анизотропность (способность кристалла проявлять различные свойства в разных направлениях) и трехосное сжатие. Более детально прочность и химический состав отобранных образцов проанализируют в университетских лабораториях.

Часть проекта "Арктика"

"Ледовая школа" - часть проекта "Арктика", который реализуется в рамках программы повышения конкурентоспособности ДВФУ по Проекту 5-100. По этому проекту в 2015 году в ДВФУ начал работу целый ряд лабораторий - ледовая, лаборатория новых материалов, лаборатория подводной робототехники, Центр по разработке и конструированию морской техники, Центр по исследованию и конструированию инженерных сооружений для обустройства месторождений в Арктике, а также проектно-конструкторское бюро, которое уже привлечено к работам по арктическим проектам "Роснефти". В 2016 году в университете появились дополнительные подразделения: "Российско-китайский полярный инжиниринговый научный центр" и "Российско-Австралийский научный центр Арктики и Антарктики".

Ледовые школы проходят в ДВФУ с зимы 2014 года. В 2016 году студенты, аспиранты и молодые ученые из Москвы, Санкт- Петербурга, Архангельска, Владивостока, Китая, Индии, Республики Корея и Норвегии за время обучения взяли 8 тонн образцов льда, чтобы в лабораториях определить их прочность.

Проведенные эксперименты позволили будущим разработчикам арктических объектов приобрести навыки исследования льда, которые необходимы для проектирования в ледовых условиях, моделирования ледовых нагрузок и расчета надежности судов и других инженерных сооружений в Арктике.

Именно Амурский залив выбран для подготовки будущих полярников, поскольку в это время года вблизи Владивостока можно встретить основные виды морского льда, которые есть и в арктических водах: это и прочные белые ледовые поля, и образующий торосы серо-белый лед, и молодой серый лед. При этом толщина льда составляет от 60 см до 1 метра.

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) готовит для работы в Арктике специалистов по нефтегазовому делу и освоению шельфа. С 2012 года была открыты англоязычная образовательная программа "Offshore and Coastal Engineering" (Шельфовое и прибрежное строительство) и магистратура по нефтегазовому делу. Выпускники ДВФУ работают на реализации арктических проектов компании "Роснефть", а также на заводах Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, заводе по ремонту атомоходов "Звезда" и в компании "Сахалинская Энергия".