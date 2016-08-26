Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связи

Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео, на котором показано как подвижные пункты управления обеспечивают связью войска, привлекаемые к проверке боеготовности Вооруженных сил РФ. Также в ходе проверки по тревоге поднята боевая авиация, задействованы в том числе бомбардировщики Су-34.

Как сообщили в военном ведомстве, полевые пункты управления обеспечат привлеченные к проверке войска спутниковой, телефонной, телеграфной и радиосвязью.

В настоящее время соединения и воинские части, привлекаемые к проверке, выполняют мероприятия по переводу в высшие степени боевой готовности, совершают многокилометровые марши в районы аэродромов вылета и станций погрузки на воинские железнодорожные эшелоны.

Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.