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Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связи

Армия и ОПК
26 августа, 16:43 UTC+3
Мероприятия проходят в рамках внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил РФ
Материал из 1 страницы

Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео, на котором показано как подвижные пункты управления обеспечивают связью войска, привлекаемые к проверке боеготовности Вооруженных сил РФ. Также в ходе проверки по тревоге поднята боевая авиация, задействованы в том числе бомбардировщики Су-34.

Как сообщили в военном ведомстве, полевые пункты управления обеспечат привлеченные к проверке войска спутниковой, телефонной, телеграфной и радиосвязью.

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В настоящее время соединения и воинские части, привлекаемые к проверке, выполняют мероприятия по переводу в высшие степени боевой готовности, совершают многокилометровые марши в районы аэродромов вылета и станций погрузки на воинские железнодорожные эшелоны.

Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.

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Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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