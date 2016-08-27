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Систему ПВО Южного военного округа попробуют прорвать более 30 самолетов и вертолетов ВКС

Армия и ОПК
27 августа, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
В мероприятии будут задействованы МиГ-29, Су-27, МиГ-31, Ан-12, Ил-76, Ми-8, Ми-24, Ка-52 и другие
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Миг-29

Миг-29

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Свыше 30 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России в рамках внезапной проверки боеготовности проверят на прочность систему противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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"В течение нескольких дней экипажи истребительной, бомбардировочной, армейской, дальней и военно-транспортной авиации будут выполнять полеты в зоне ответственности ПВО Южного военного округа. В мероприятии будут задействованы МиГ-29, Су-27, МиГ-31, Ан-12, Ил-76, Ми-8, Ми-24, Ка-52 и другие", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

Самолеты и вертолеты будут летать с разной скоростью на высотах от 50 м до 10 км днем и ночью. "Всего в качестве контрольных целей будет задействовано более 30 единиц авиационной техники", - отметили в Минобороны.

Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.

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