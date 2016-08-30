"Огонь, батарея!": видео боевых стрельб систем "Солнцепек" и гаубиц "Мста-С"

ТАСС публикует видеокадры боевых стрельб ТОС-1А "Солнцепек" и САУ "Мста-С" в рамках проверки боеготовности ВС РФ на юге страны.

Также в мероприятиях были задействованы танки, боевые машины пехоты и десанта, бронетранспортеры, зенитные ракетные и артиллерийские системы, минометы и гранатометы.

"Солнцепек" – тяжелая огнеметная система (ТОС-1А), усовершенствованный вариант ТОС-1 "Буратино". Система способна поражать объекты противника на дальностях от 3,6 до 6 тысяч метров (в зависимости от типа ракет), а площадь поражения составляет от тысячи до двух тысяч квадратных метров.

"Мста-С" – 152-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств противника, артиллерийских и минометных батарей, танков, а также средств ПВО. Благодаря гусеничному шасси обладает повышенной проходимостью.

Проверка боеготовности ВС РФ проходит с 25 по 31 августа. Участвуют войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016".