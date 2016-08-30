Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Огонь, батарея!": видео боевых стрельб систем "Солнцепек" и гаубиц "Мста-С"

Армия и ОПК
30 августа, 14:09 UTC+3
Стрельбы проходили на военных полигонах юга России в рамках проверки боеготовности ВС РФ
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:38'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:38'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
© ТАСС/Минобороны РФ

ТАСС публикует видеокадры боевых стрельб ТОС-1А "Солнцепек" и САУ "Мста-С" в рамках проверки боеготовности ВС РФ на юге страны.

Также в мероприятиях были задействованы танки, боевые машины пехоты и десанта, бронетранспортеры, зенитные ракетные и артиллерийские системы, минометы и гранатометы.

"Солнцепек" – тяжелая огнеметная система (ТОС-1А), усовершенствованный вариант ТОС-1 "Буратино". Система способна поражать объекты противника на дальностях от 3,6 до 6 тысяч метров (в зависимости от типа ракет), а площадь поражения составляет от тысячи до двух тысяч квадратных метров.

"Мста-С" – 152-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств противника, артиллерийских и минометных батарей, танков, а также средств ПВО. Благодаря гусеничному шасси обладает повышенной проходимостью.

25 августа Армия и ОПК
Зачем армию России подняли по тревоге

Проверка боеготовности ВС РФ проходит с 25 по 31 августа. Участвуют войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016".

Смотрите также
Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
12
Российские военные первыми покорили Эльбрус в рамках АрМИ-2016
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
4
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
5
Индийский борец получит серебряную медаль ОИ-2012, которой лишен погибший российский атлет
6
Работников гипермаркета "Окей" в Сургуте будут судить за отравление почти 200 человек
7
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
Темы дня
Реклама