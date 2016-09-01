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Источник: санкции США не повлияют на деятельность Центра судоремонта "Звездочка"

Армия и ОПК
1 сентября, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
По словам собеседника агенства, у "Звездочки" нет действующих контрактов с американскими партнерами
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Включение в санкционный список США северодвинского Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) никак не скажется на работе предприятия. Об этом в беседе с ТАСС заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"На работе этого предприятия санкции никак не скажутся. Во-первых, у "Звездочки" нет никаких действующих контрактов с американскими партнерами. Во вторых, поставки комплектующих из США туда не производятся", - сказал собеседник агентства.

В третьих, по словам источника, все обязательства "Звездочки", связанные с международными программами по утилизации советских атомных подводных лодок, были выполнены несколько лет назад.

Правительство США в очередной раз значительно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Министерства финансов США, которая распространила обновленный перечень таких граждан, компаний и организаций.

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