Источник: большой десантный корабль "Иван Грен" передадут ВМФ в 2017 году

Во время торжественной церемонии спуска на воду большого десантного корабля "Иван Грен" © Елена Нагорных/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" будет передан ВМФ России в 2017 году после завершения государственных испытаний и устранения замечаний.

Об этом сообщил журналистам источник в военно-промышленном комплексе.

"БДК "Иван Грен" будет передан флоту в 2017 году после завершения всех испытаний и устранения выявленных замечаний и недоработок", - сказал собеседник.

Ранее гендиректор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов сообщил, что передача корабля заказчику состоится в третьем квартале 2016 года.

Справка "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, названный в честь вице-адмирала Ивана Грена - военного ученого- артиллериста, начальника артиллерии морской обороны Ленинграда, - был заложен на заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. В июне 2016 БДК начал ходовые испытания. По заказу Минобороны РФ "Янтарь" построит еще один корабль этого типа - "Петр Моргунов", который должен быть передан флоту в 2018 году. Корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования. БДК этого проекта способны перевозить 13 танков или 36 боевых машин пехоты (БМП), а также до 300 десантников. На вооружении стоят три шестиствольных 30-миллиметровых артиллерийских установки и два транспортно-боевых вертолета Ка-29. Водоизмещение корабля - 5 тысяч тонн, его длина - 120 метров, ширина - 16,5 метров, скорость хода - до 18 узлов, автономность плавания - 30 суток.