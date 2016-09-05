Шойгу: объем оружейных контрактов между Россией и Египтом устойчиво растет

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объем контрактов на поставку вооружений между Россией и Египтом устойчиво растет, сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В военно-технической сфере наблюдаем устойчивую положительную динамику и увеличение объема контрактов. С удовлетворением отмечаем, что Египет стремится использовать для оснащения национальных вооруженных сил современные образцы вооружения и военной техники российского производства", - сказал он на третьем заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

По словам министра, эффективность и высокий боевой потенциал российского вооружения наглядно продемонстрированы в ходе действий Воздушно-космических сил России в Сирии.

Шойгу назвал значимым событием подписание в мае 2016 года правительствами двух стран протокола о предоставлении Египту доступа к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. "Наличие такого документа открывает перспективы дальнейшего взаимодействия в этой высокотехнологичной сфере", - отметил он.

Минобороны РФ поддерживает Египет в борьбе с терроризмом

Минобороны России поддерживает Египет в борьбе с международным терроризмом и укреплении региональной безопасности и стабильности на Севере Африки, также заявил Сергей Шойгу.

"Поддерживаем усилия руководства Египта в борьбе с международным терроризмом, включая шаги по нормализации ситуации на Синае. Уверены, что нейтрализация действующих как на полуострове, так и на всей территории Египта экстремистских и террористических группировок отвечает интересам не только вашей страны, но и всего региона", - заявил Шойгу.

Он отметил, что российская сторона заинтересована в лидирующей позиции Каира в укреплении региональной безопасности и стабильности на Севере Африки. Российский министр также подчеркнул, что Минобороны РФ нацелено на дальнейшее развитие отношений между вооруженными силами России и Египта в интересах безопасности.

Шойгу также заявил, что Египет является важнейшим стратегическим партнером России в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а в российско-египетских отношениях "в последнее время наметился явный подъем".

В свою очередь, министр обороны и военной промышленности Египта Саид Ахмед Седки Собхи выразил признательность за приглашение в Москву и возможность обсудить развитие ВТС двух стран.

"Наш сегодняшний визит является подтверждением результатов сотрудничества между политическими руководствами двух стран и плодом вашего визита в Египет, а также доказательством нашего общего желания осуществить новый прорыв на этом важном этапе стратегического сотрудничества", - заявил Седки Собхи, обращаясь к Шойгу.