Турпоток из РФ в Египет в случае возобновления авиасообщения может восстановиться быстро

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. В случае восстановления авиасообщения между Россией и Египтом поток российских туристов на египетские курорты сможет восстановиться достаточно быстро. Такое мнение озвучил руководитель Ростуризма Олег Сафонов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Восстановиться турпоток может достаточно быстро. Главное, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан", - сказал Сафонов.

При этом безопасность туристов должна иметь комплексный характер, подчеркнул глава ведомства. "Безопасность авиаперевозок, нахождения в курортных зонах, транспортная безопасность и любая иная", - пояснил он.

При соблюдении этих условий, туристический поток россиян в Египет восстановится достаточно быстро. Это связано с тем, что Египет предлагает такой турпродукт, который не является конкурентом российскому внутреннему туризму. К тому же эта страна находится достаточно недалеко от России и предлагает невысокие цены на туры.

"Внутри нашей страны такого предложения просто нет", - отметил он, пояснив, что летом в Египте слишком жарко, поэтому страна занимает нишу пляжного зимнего туризма.

Безвизовый режим

Сафонов также сообщил, что Россия прорабатывает взаимный безвизовый туристический обмен с Индией, Вьетнамом и Ираном.

"Мы предлагаем такой же механизм (как действует с Китаем - прим. ред.) по направлению сотрудничества с Индией, Ираном", - сказал он, добавив, что такая схема была бы интересна и во взаимодействии с Вьетнамом.

Площадки Alibaba

По словам Сафонова, Ростуризм заинтересован в продвижении туров в Россию для иностранцев на интернет-площадках Alibaba.

"Мы планируем провести встречу с руководством Alibaba. Дело в том, что у Alibaba есть интерес к российскому туристическому рынку. Аудитория у них гигантская, нам было бы интересно с точки зрения продвижения нашего турпродукта и на китайском, и на других рынках, где они работают", - сказал Сафонов.