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Минобороны России на форуме "Армия-2016" выставит на торги кипятильники и термосы

Армия и ОПК
6 сентября, 13:17 UTC+3 КУБИНКА область/ 6, сентября. /ТАСС
Список продаваемого имущества составлен с учетом пожеланий со стороны частных лиц, организаций малого и среднего бизнеса, заинтересованных в приобретении недорогой и простой в эксплуатации техники
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КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ устроит в рамках международного военно-технического форума "Армия-2016" около 130 аукционов по продаже неиспользуемого имущества, в том числе кипятильников и термосов. Об этом сообщили в пресс- центре форума.

"Всего в дни проведения форума планируется провести 128 открытых аукционов по продаже неиспользуемой техники и вещевого имущества", - сказали в пресс-центре.

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В частности, на торги будут выставлены 15 грузовиков ЗИЛ-131, два грузовика ГАЗ, 20 полевых кухонь, переносные плиты, кипятильники и термосы, ремонтная автомастерская и так далее.

"Практически вся техника для удобства покупателей продается единичными экземплярами. На продажу выставлено всего два крупных лота, в связи с чем стоимость техники относительно невысока. Самый крупный лот, состоящий из имущества продовольственной службы, оценен в 923 тысячи рублей", - рассказали в пресс-центре.

Список продаваемого имущества составлен с учетом пожеланий со стороны частных лиц, организаций малого и среднего бизнеса, заинтересованных в приобретении недорогой и простой в эксплуатации техники. Его стоимость на торгах определена независимым оценщиком.

Второй международный военно-технический форум "Армия" открылся в подмосковной Кубинке, он продлится до 11 сентября. Свои делегации прислали более 80 государств. Армения, Белоруссия и Казахстан представлены национальными павильонами.

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