Военные медики покажут на форуме "Армия-2016" универсальную стельку

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Научная рота Военно-медицинской академии им. Кирова покажет на открывшемся в Подмосковье форуме "Армия-2016" четыре разработки, в том числе универсальную стельку. Об этом сообщил журналистам начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александр Фисун.

"Для демонстрации на форуме отобраны наиболее перспективные разработки, созданные молодыми учеными академии. Это активный бесконтактный 3D-сканер, рука-манипулятор для работы в опасных средах, универсальная стелька, а также индивидуальный гинекологический комплект для военнослужащих женского пола", - сказал Фисун.

Второй международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье с 6 по 11 сентября. Его участниками стали более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.