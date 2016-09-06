Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные медики покажут на форуме "Армия-2016" универсальную стельку

Армия и ОПК
6 сентября, 14:19 UTC+3 КУБИНКА область/ 6, сентября. /ТАСС
Второй международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье с 6 по 11 сентября
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Научная рота Военно-медицинской академии им. Кирова покажет на открывшемся в Подмосковье форуме "Армия-2016" четыре разработки, в том числе универсальную стельку. Об этом сообщил журналистам начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александр Фисун.

Смотрите также
Сергей Шойгу
Шойгу: "Армия-2016" будет способствовать активизации международного партнерства

"Для демонстрации на форуме отобраны наиболее перспективные разработки, созданные молодыми учеными академии. Это активный бесконтактный 3D-сканер, рука-манипулятор для работы в опасных средах, универсальная стелька, а также индивидуальный гинекологический комплект для военнослужащих женского пола", - сказал Фисун.

Второй международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье с 6 по 11 сентября. Его участниками стали более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Форум "Армия-2016"
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
В Росгвардии определена окончательная структура ведомства
3
Крымский курортный комплекс Mriya признан лучшим в Европе по версии World Travel Awards
4
Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из США
5
В России создается самолет с лазерным оружием
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Рогозин провел экскурсию королю Бахрейна по форуму "Армия-2016"
Темы дня
Реклама