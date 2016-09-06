Российские военные базы в Абхазии и Южной Осетии подключились к учениям "Кавказ-2016"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Военные с российских баз в Абхазии и Южной Осетии приняли участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2016", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"В практических действиях на полигоне в Краснодарском крае приняли участие подразделения мотострелкового горного соединения Южного военного округа (ЮВО), отдельной танковой бригады Западного военного округа с частью сил и средств военной базы ЮВО, дислоцированной в Республике Абхазия. На полигоне Тарское тактические действия отработали отдельная мотострелковая бригада ЮВО совместно с подразделениями военной базы ЮВО, расквартированной в Южной Осетии", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

В учениях задействованы танки Т-72БМ и Т-90А, самоходные артустановки "Мста-С", боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-80А, а также системы залпового огня, современная техника БМД-2КУ, оснащенная огневыми комплексами, новейшими цифровыми средствами связи "Стрелец", интегрированными с автоматизированными средствами управления войсками в тактическом звене "Полет- К» и "Андромеда-Д".

В Минобороны подчеркнули, что действия военных контролировали беспилотные аппараты "Орлан", "Застава", "Гранат" и "Леер", данные с которых передавались на пункты управления в режиме реального времени.

Маневры "Кавказ-2016" проходят на территории Южного военного округа с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тысячи военнослужащих, авиация, корабли, боевая техника.

"Подразделения Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях стратегического командно- штабного учения "Кавказ-2016", на оперативных аэродромах и районах сосредоточения приступили к подготовке личного состава и военной техники к десантированию различными способами - посадочный, парашютный, беспарашютный и высадка тактического десанта", - сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Отмечено, что тактическая группировка ВДВ на период проведения учений "Кавказ-2016" передана в оперативное подчинение командующему Южного военного округа.