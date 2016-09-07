Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии отрабатывают задачи по обороне

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Боевые корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии отрабатывают задачи организации противоподводно-диверсионной обороны в акваториях Черного и Каспийского морей. Об этом сообщил в среду Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"По плану стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016" боевые корабли Черноморского флота, Каспийской флотилии ВМФ России в назначенных районах рассредоточения в акваториях Черного и Каспийского морей приступили к отработке задач противоподводно-диверсионной обороны на незащищенном рейде. Экипажами ракетных, противолодочных, сторожевых кораблей, артиллерийских, ракетных катеров и минно-тральных кораблей отрабатываются задачи организации противоподводно-диверсионной обороны в дневное и ночное время", - говорится в сообщении.

В частности, были проведены учения для отработки действий боевых расчетов по наблюдению за подводной обстановкой с помощью гидроакустических средств, отрабатывался последующий анализ подводной диверсионной угрозы в точках нахождения кораблей.

Экипажи также "выполнили стрельбы из стрелкового оружия с борта кораблей и профилактическое гранатометание из ручных гранатометов" в целях уничтожения условных подводных диверсантов. Водолазные группы осматривают подводные части корпусов кораблей для обнаружения возможных взрывных устройств и повреждений. Кроме того, "на кораблях производится проворачивание винтов кораблей с целью уничтожения условных боевых пловцов противника, на борту кораблей и судов выставлена вооруженная вахта противодиверсионной подводной борьбы".

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тысячи военных.