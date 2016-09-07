Российская армия получила новейшие 3D-тренажеры для связистов и мотострелков

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КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") представила на форуме "Армия-2016" новый комплекс учебно-тренажерных средств для мотострелковых подразделений, который уже поступает в российские войска. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ОПК Александр Якунин.
Второй международный военно-технический форум "Армия" проходит в подмосковной Кубинке с 6 по 11 сентября.
"В настоящий момент внедрено уже несколько десятков комплектов, с их помощью осуществляется подготовка специалистов всех уровней, от рядовых до командиров. Новая модификация тренажера позволяет отрабатывать тактическое взаимодействие в составе мотострелковых и других подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым", - сказал Якунин.
По его словам, использование подобных технологий в три раза сокращает временные и финансовые затраты на подготовку военнослужащих.
Как пояснили ТАСС в корпорации, тренажер позволяет в виртуальном режиме отрабатывать связь и огневое взаимодействие экипажей БТР и пехотинцев в условиях реального боя. "В комплексе используется трехмерная модель местности, очки виртуальной реальности, имитаторы средств связи, коммутационных устройств и оружия. Боевая обстановка при этом отображается на экранах мониторов и в очках виртуальной реальности", - сказал представитель ОПК.