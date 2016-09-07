Минобороны подписало контракт на шесть "Варшавянок" для Тихоокеанского флота

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КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Контракт на строительство серии из шести дизель-электрических подлодок проекта 636 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота подписан сегодня на международном военно-техническом форуме "Армия-2016", передает корр. ТАСС.
Свои подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Юрий Борисов и генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
Ранее сообщалось, что заказ может быть разделен между "Адмиралтейскими верфями" и Амурским судостроительным заводом, расположенным на Дальнем Востоке. По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, серию планируется построить с 2018 по 2021 годы.
Серия из шести субмарин проекта 636.3 ранее была построена для Черноморского флота. Как ожидается, до конца 2016 года в состав ВМФ России войдут пятая и шестая подводные лодки этого типа.
Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3. Инфографика