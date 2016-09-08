В РФ создается пятое поколение зенитных ракетных комплексов средней дальности

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" начал разработку зенитного ракетного комплекса средней дальности, относящегося к следующему, пятому поколению. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель концерна на форуме "Армия-2016".

"Алмаз-Антей" приступает к опытно-конструкторским работам (ОКР) по созданию пятого поколения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности. ОКР будут проводиться на базе НИИП им. Тихомирова, которое является головным разработчиком ЗРК семейства "Бук", - сказал представитель концерна.

"ЗРК средней дальности пятого поколения получит возможность глубокой интеграции в единую систему эшелонированной ПВО и поддержку сетецентрической системы управления", - добавил он.

Кроме того, у нового комплекса должны увеличиться зоны обнаружения и уничтожения целей, а его помехозащищенность и живучесть будут повышены, в том числе за счет автоматизации и роботизации.

Летом "Алмаз-Антей" успешно испытал комплекс четвертого поколения "Бук-М3". В пресс-службе заявили, что благодаря новой ракете разработка практически в два раза превосходит предыдущие модели и не имеет аналогов в мире. Кроме того, отметили в концерне, за счет меньшей массы ракеты удалось в полтора раза увеличить боекомплект.