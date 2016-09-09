Зенитная система С-300В4 получит три типа гиперзвуковых ракет

КУБИНКА /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Зенитная ракетная система (ЗРС) С-300В4, которая поступает в российские войска с конца 2014 года, получит на вооружение три типа гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил журналистам официальный представитель концерна "Алмаз-Антей" на форуме "Армия-2016".

"Универсальность ЗРС С-300В4, исходя из критерия "эффективность - стоимость", обеспечивается применением в ее составе трех типов ракет. Все ЗУР (зенитные управляемые ракеты - прим. ТАСС) - твердотопливные, двухступенчатые, гиперзвуковые, максимально унифицированные между собой", - сказал он.

Представитель концерна уточнил, что С-300В4 сможет применять малую ракету 9М83М, большую 9М82МД и "промежуточную" 9М82М дальностью до 200 км. По его словам, 9М82МД предназначена для перехвата аэродинамических целей на расстоянии до 400 км, а также основных типов баллистических целей, в том числе головных частей баллистических ракет средней дальности, летящих со скоростью до 4,5 тысячи м/с.

Для уничтожения боеголовок баллистических ракет в ракетах впервые применена боевая часть направленного подрыва с "легкими" и "тяжелыми" поражающими элементами, рассказал специалист. Эффективность такой боевой части превышает аналогичный показатель "классической" "более чем в пять-шесть раз", заявил представитель "Алмаз-Антея".

Контракт на поставку С-300В4 Минобороны РФ был подписан в 2012 году, первый комплект системы поступил в войска в конце 2014 года. В мае генеральный конструктор "Алмаз- Антея" Павел Созинов в интервью ТАСС рассказал о принятии на вооружение новой ракеты большого радиуса действия, которая позволяет системе уничтожать цели на расстоянии до 400 километров.