Форум "Армия-2016" становится общедоступным

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Каждый желающий сможет посетить в наступившие выходные дни форум "Армия-2016" в подмосковной Кубинке. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Форум "Армия-2016" начался 6 сентября. До сегодняшнего дня в рамках мероприятия проходила деловая программа, которая была рассчитана только на участников форума.

"В рамках Международного военно-технического форума впервые пройдет чемпионат "дронов" по биатлону. На полигоне "Алабино" посетители увидят зрелищное состязание пилотов в искусстве управления высокоманевренными летательными аппаратами на предельных скоростях, - отметили в военном ведомстве. - В соревнованиях в качестве "дронов" будут использоваться беспилотные летательные аппараты мультироторного типа, оборудованные лазерными средствами имитации стрельбы. Асы "микроавиации" выполнят фигуры высшего пилотажа для болельщиков нового вида технического спорта".

Состязания пройдут в три этапа: квалификационный, гонка преследования и "антидрон". В качестве отдельной дисциплины в ходе чемпионата среди команд съемочных операторов будет проведен конкурс по освещению событий чемпионата "Воздушный репортер". Предприятия промышленности также проведут демонстрационные полеты перспективных образцов беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа.

Одним из "гвоздей" программы станут выступления пилотажной группы "Беркуты" на вертолетах Ми-28 и Ка-52. Зрители также будут свидетелями тактических эпизодов современного боя с демонстрацией огневых возможностей противотанковых средств, тяжелой огнеметной системы и инженерного вооружений. Десантно-штурмовые подразделения совершат высадку тактического десанта и форсируют водную преграду.

Впервые в парке "Патриот" пройдет открытый чемпионат ДОСААФ России по мотокроссу. Желающие смогут также опробовать современную мото-вездходную и раритетную мототехнику, стать свидетелями показательных выступлений каскадеров и танковых моделистов. Международный военно- технический форум завершится 11 сентября, в День танкиста.