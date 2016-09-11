Более 90% посетителей форума "Армия-2016" остались довольны выставкой

КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Более 90% зрителей, посетивших Международный военно-технический форум "Армия-2016", остались довольны выставкой и показами вооружения и военной техники.

Об этом сообщил начальник Научно-исследовательского социологического центра ВС РФ Леонид Певень.

По его словам, военные социологи ежедневно проводили мониторинг общественного мнения посетителей на форуме. "Подавляющее большинство (93%) посетителей отметили, что им понравилась экспозиция образцов вооружения и военной техники на форуме "Армия-2016", а также размещение объектов в парке "Патриот" (91%)", - сказал Певень.

Он рассказал, что, по мнению посетителей, организаторы форума проделали большую работу по подготовке этого мероприятия. "Почти все посетители отмечают, что им очень понравилось, как обеспечена их безопасность (98%), доступность объектов общественного питания (80%), а также информирование о проводимых мероприятиях (78%)", - отметил начальник центра.

Он подчеркнул, что "почти все (96%) посетителей высказали мнение, что проведение форума "Армия-2016" полностью оправдывает предназначение парка "Патриот".

"Подавляющему большинству (92%) посетителей очень понравилось, что на полигонах практически демонстрируются боевые возможности современной российской военной техники и оружия", - заключил Певень.