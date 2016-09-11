Глава Академии МЧС: "Армия-2016" показал всему миру направление развития России

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КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2016" показал всему миру, в каком направлении развивается Россия, какие у нее вооруженные силы, заявил журналистам президент Академии государственной противопожарной службы МЧС России Иван Тетерин.
"Все это делается не на пять - десять лет вперед, а на дальнейшую перспективу, и делается на высочайшем технологическом уровне, то, что будет эффективно, востребовано в ближайшее время. Пусть и народ видит, куда идут деньги, и мир тоже смотрит, куда движется наша Россия, какие у нее Вооруженные силы и какая армия", - сказал Тетерин.
По его словам, форум впечатляет своими масштабами, которые удивляют очень многих людей. "Больше всего впечатлили образцы беспилотных летательных аппаратов, не только разведывательные. Здесь много ударных комплексов, современных и очень эффективных. Также впечатлило развитие зенитно-ракетных комплексов, средств разведки, управления и связи", - добавил Тетерин.
Более полумиллиона человек посетили 6-11 сентября площадки международного военно-технического форума "Армия-2016", который второй год подряд проходил в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", полигоне Алабино и подмосковном аэродроме Кубинка. Кроме того, впервые подобный форум проходил на площадках, расположенных в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, и на площадке Северного флота.