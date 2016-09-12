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Адмирал ВМФ РФ: военно-морское партнерство РФ и КНР является в высшей степени эффективным

Армия и ОПК
12 сентября, 4:52 UTC+3 ЧЖАНЬЦЗЯН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Заместитель командующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков назвал целью партнерства безопасность мирной деятельности в морях и океанах и предупреждение опасностей
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ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Развитие российско-китайского сотрудничества является в высшей степени эффективным. Об этом заявил в понедельник здесь заместитель командующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков на церемонии встречи кораблей Российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2016".

"Подчеркивая важность развития российско-китайского сотрудничества, военно-морского партнерства, его можно назвать в высшей степени эффективным. Это объясняется целью нашего партнерства, выраженной в стремлении к обеспечению безопасности мирной деятельности в морях и океанах, предупреждения опасных вызовов", - заявил он.

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"Выражаю уверенность в том, что учения "Морское взаимодействие-2016" наши славные корабли и экипажи достигнут новых высоких результатов, - добавил Александр Федотенков. - У российских и китайских военных моряков есть очередная прекрасная возможность показать высокий профессионализм, морскую выучку и обменяться опытом". "От имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, от имени всех российских моряков я хочу поблагодарить китайских друзей за теплую встречу и пожелать морякам успехов в проведении совместного российско-китайского учения", - отметил заместитель командующего ВМФ.

При заходе в иностранный порт военные моряки двух стран обменялись "салютами наций" (двадцать один орудийный залп с каждой стороны). На причале тихоокеанцев встречали представители командования ВМФ России и ВМС Народно- освободительной армии Китая (НОАК), рота почетного караула и оркестр.

Для участия в маневрах в КНР ожидается прибытие отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большого десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенг". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Вадим Кулить.

Активная фаза учений состоится 15-19 сентября. В акватории Южно-Китайского моря стороны отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО. Во время учений планируется также нанести совместные ракетно-артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе запланирована совместная высадка морского и воздушного десантов на условно захваченный остров.

Первые учения "Морское взаимодействие" прошли 22-27 апреля 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао провинции Шаньдун (Восточный Китай). В них участвовали 25 кораблей и подводных лодок, 13 самолетов, девять вертолетов и два отряда спецназа.

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