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Федотенков: учение "Морское взаимодействие-2016" проводится в знаковый для ВМФ год

Армия и ОПК
13 сентября, 7:18 UTC+3 ЧЖАНЬЦЗЯН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
С обеих сторон в учениях примут участие две подводные лодки, 13 надводных кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 морских пехотинцев и 12 бронетранспортеров и амфибийных броневых машин
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Совместное российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2016" проводится в знаковый для ВМФ России год. Об этом сегодня на церемонии открытия маневров заявил журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков.

"Проведенная серия ежегодных совместных военно-морских учений "Морское взаимодействие" позволила нам отработать вопросы управления силами от отдельной тактической единицы до группировок разнородных сил", - сказал он.

Юбилей ВМФ

В текущем году, продолжил вице-адмирал, учение имеет ряд особенностей. "Для нас очень знаково, что оно проводится в юбилейный для ВМФ России год - год 320-летия со дня образования регулярного флота России. Для нас особенно важно, что именно в этот год мы впервые проводим совместные учения в акватории Южно-Китайского моря, у наших китайских друзей", - подчеркнул он.

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье

Задачи на подготовку к учению

После церемонии открытия в штабе объединенного руководства командирам отрядов боевых кораблей были поставлены задачи на подготовку к учению. В течение дня российским и китайским морякам предстоит соревноваться в отработке элементов борьбы за живучесть корабля, а морским пехотинцам двух стран - состязаться в стрельбе из стрелкового оружия и преодолевать полосу препятствий. Также будут проведены соревнования по футболу, настольному теннису и перетягиванию каната.

Участники учения

Для участия в маневрах в КНР прибыл отряд Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большого десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенг". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Вадим Кулить.

Всего от обеих сторон в учениях примут участие две подводные лодки, 13 надводных кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 морских пехотинцев и 12 бронетранспортеров и амфибийных броневых машин.

Активная фаза маневров состоится 15-19 сентября. В акватории Южно-Китайского моря стороны отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна. Во время учений планируется также нанести совместные ракетно-артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе запланирована совместная высадка морского и воздушного десантов на условно захваченный остров.

Первые учения "Морское взаимодействие" прошли 22-27 апреля 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао провинции Шаньдун (Восточный Китай). В них участвовали 25 кораблей и подводных лодок, 13 самолетов, девять вертолетов и два отряда спецназа.

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