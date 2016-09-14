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Морские пехотинцы России и Китая успешно отработали ряд задач на полигоне

Армия и ОПК
14 сентября, 9:13 UTC+3 ЧЖАНЬЦЗЯН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Китайская сторона также продемонстрировала морским пехотинцам Тихоокеанского флота выставку вооружений и военной техники, стоящих на вооружении морской пехоты ВМС Народно-освободительной армии Китая
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ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 14 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Морские пехотинцы России и Китая в рамках учения "Морское взаимодействие-2016" успешно отработали ряд задач на полигоне. Об этом заявил  заместитель начальника штаба соединения морской пехоты Тихоокеанского флота подполковник Сергей Шиманкин.

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"Мы выполнили упражнения контрольных стрельб из пистолетов, автоматов и снайперских винтовок", - рассказал он.

"Были стрельбы и полоса препятствий, подъем на здание и спуск, а также имитация десантирования с вертолета по специальному тросу. В ближайшее время нам предстоит совместная тренировка по освобождению опорного пункта, захваченного условными террористами", - добавил Сергей Шиманкин.

Выставка вооружений

Китайская сторона также продемонстрировала морским пехотинцам Тихоокеанского флота выставку вооружений и военной техники, стоящих на вооружении морской пехоты ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Российским военнослужащим были продемонстрированы различные образцы стрелкового оружия, бронемашин и плавсредств.

Для участия в маневрах в КНР прибыл отряд Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большого десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенг". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Вадим Кулить.

Активная фаза маневров состоится 15-19 сентября. В акватории Южно-Китайского моря стороны отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна. Во время учений планируется также нанести совместные ракетно-артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе запланирована совместная высадка морского и воздушного десантов на условно захваченный остров.

Первые учения "Морское взаимодействие" прошли 22-27 апреля 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао провинции Шаньдун (Восточный Китай). В них участвовали 25 кораблей и подводных лодок, 13 самолетов, девять вертолетов и два отряда спецназа.

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Российско-китайские отношения Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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