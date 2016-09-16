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Корабли России и Китая успешно отработали элементы обороны кораблей на незащищенном рейде

Армия и ОПК
16 сентября, 6:31 UTC+3 ЧЖАНЬЦЗЯН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
В ближайшее время российские и китайские моряки проведут тренировки по совместному поиску и спасению судов на море и досмотровые операции
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ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Военнослужащие ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отработали элементы организации охраны и всех видов обороны кораблей в рамках учения "Морское взаимодействие-2016". Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

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"По прибытии в назначенный район корабли России и Китая приступили к выполнению поставленных штабом руководства задач. Экипажами кораблей были отработаны элементы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), противовоздушной (ПВО) и противолодочной обороны (ПЛО) на незащищенном рейде, а также, в ходе совместного маневрирования, были проведены тренировки по связи", - рассказал он.

"В ближайшее время российские и китайские моряки проведут тренировки по совместному поиску и спасению судов на море и досмотровые операции", - добавил капитан 2 ранга.

Для участия в учениях в КНР прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенга". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр- адмирал Вадим Кулить.

По информации штаба объединенного руководства учениями, в мероприятии примут участие две подводные лодки, до 20 надводных кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортеров и броневых амфибий.

Первое "Морское взаимодействие" прошло с 22 по 27 апреля 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао (восточная провинция Шаньдун), в учениях участвовало 25 кораблей и подводных лодок, 13 самолетов, девять вертолетов и два отряда спецназа.

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