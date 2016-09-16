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Российские и китайские моряки провели совместную досмотровую операцию

Армия и ОПК
16 сентября, 19:29 UTC+3 /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
После этого было отработано конвоирование условных судов-нарушителей
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ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали задержание судов-нарушителей в рамках российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2016" в Южно-Китайском море. Об этом заявил сегодня журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

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Согласно сценарию учений, большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" и эсминец "Гуанчжоу" обнаружили два неопознанных судна. "Досмотровая операция условных судов-нарушителей, корабля снабжения "Цзюньшаньху" и танкера "Печенга", была проведена морскими пехотинцами Тихоокеанского флота и подразделением морской пехоты ВМС Народно-освободительной армии Китая. Две досмотровые группы из 12 человек были доставлены на суда-нарушители корабельными вертолетами и быстроходными лодками. С вертолетов поддержку досмотровым группам оказывали четыре снайпера", - сказал Матвеев.

После этого было отработано конвоирование условных судов-нарушителей.

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Для участия в учениях в КНР прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенга". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр- адмирал Вадим Кулить.

По информации штаба объединенного руководства учениями, в мероприятии примут участие две подводные лодки, до 20 надводных кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортеров и броневых амфибий.

Первые учения "Морское взаимодействие" прошли с 22 по 27 апреля 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао (восточная провинция Шаньдун), в них участвовало 25 кораблей и подводных лодок, 13 самолетов, девять вертолетов и два отряда спецназа.

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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