Дальние бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 поразили цели на горном полигоне в Киргизии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с российской авиабазы в Западной Сибири, поразили цели на горном полигоне в Киргизии в ходе этапа международного антитеррористических учений государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2016", сообщили в понедельник в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Ту-22М3 нанесли удар 250-килограммовыми бомбами по выявленным разведкой позициям условных незаконных вооруженных формирований на полигоне "Эдельвейс" в Киргизской Республике. Самолеты Воздушно-космических сил России действуют совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией государств ШОС, которая ранее была переброшена в Киргизию на аэродромы "Кант" и "Чолпон-Ата", - сказали в пресс-службе.
Учения "Мирная миссия-2016" проходят на территории Иссык-кульской области и продлятся до 21 сентября. В нихпринимают участие подразделения вооруженных сил Казахстана, Киргизии, Китая, России и Таджикистана.