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Российско-индийские учения "Индра-2016" пройдут с 23 сентября по 2 октября

Армия и ОПК
21 сентября, 10:11 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
К маневрам привлечено до 500 военнослужащих с обеих сторон и до 50 единиц вооружения и военной техники, отряд БПЛА, а также штурмовая и армейская авиация Восточного военного округа
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Совместные российско-индийские учения "Индра-2016" пройдут на Сергеевском полигоне в Приморском крае с 23 сентября по 2 ноября, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

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"Главным замыслом учения станет создание совместной группировки подразделений Восточного военного округа и вооруженных сил Индии для проведения операции по обнаружению, блокированию и ликвидации условных групп террористов и незаконных вооруженных формирований с применением авиации и артиллерийских подразделений", - уточнил представитель пресс-службы Владимир Матвеев.

Всего к маневрам привлечено до 500 военнослужащих с обеих сторон и до 50 единиц вооружения и военной техники, отряд беспилотных летательных аппаратов, а также штурмовая и армейская авиация Восточного военного округа, добавил Матвеев.

Ранее ожидалось, что учения состоятся в августе - начале сентября. Позднее источник, близкий к индийскому военному ведомству, рассказал ТАСС, что маневры перенесены на конец сентября - начало октября.

Совместные учения "Индра" проводятся с 2003 года поочередно в России и Индии.

Российско-индийские военные учения "Индра". Досье

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