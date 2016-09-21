Российско-индийские учения "Индра-2016" пройдут с 23 сентября по 2 октября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Совместные российско-индийские учения "Индра-2016" пройдут на Сергеевском полигоне в Приморском крае с 23 сентября по 2 ноября, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Главным замыслом учения станет создание совместной группировки подразделений Восточного военного округа и вооруженных сил Индии для проведения операции по обнаружению, блокированию и ликвидации условных групп террористов и незаконных вооруженных формирований с применением авиации и артиллерийских подразделений", - уточнил представитель пресс-службы Владимир Матвеев.

Всего к маневрам привлечено до 500 военнослужащих с обеих сторон и до 50 единиц вооружения и военной техники, отряд беспилотных летательных аппаратов, а также штурмовая и армейская авиация Восточного военного округа, добавил Матвеев.

Ранее ожидалось, что учения состоятся в августе - начале сентября. Позднее источник, близкий к индийскому военному ведомству, рассказал ТАСС, что маневры перенесены на конец сентября - начало октября.

Совместные учения "Индра" проводятся с 2003 года поочередно в России и Индии.

Российско-индийские военные учения "Индра". Досье