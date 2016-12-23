Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сенаторы ратифицировали соглашение о воинских перевозках в рамках ОДКБ

Армия и ОПК
23 декабря, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Документ определяет порядок взаимодействия стран-членов ОДКБ для выполнения воинских перевозок движимого имущества при переброске воинских формирований для пресечения угроз в зоне ответственности ОДКБ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения.

Смотрите также
Что ждет армию России в новом учебном году

Документ был внесен на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным. Соглашение подписано в Душанбе 15 сентября 2015 года. Им определяется порядок взаимодействия государств - членов ОДКБ для планирования и выполнения воинских перевозок (транзита) движимого имущества при переброске воинских формирований с вооружением и военной техникой в целях пресечения угроз в зоне ответственности ОДКБ, говорится в сопроводительных документах.

Определяются меры обеспечения безопасности таких перевозок, в том числе в случае проведения совместных мероприятий или командно-штабных и войсковых учений, участия в миротворческих операциях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, транзита к местам постоянной или временной дислокации.

Перевозки осуществляются на основании заявок грузоотправителей после предварительного согласования. На лиц, входящих в состав перевозимого воинского и другого формирования, вооруженной охраны (караула), и на специалистов не распространяется визовый контроль при въезде на территорию принимающей или транзитной страны и при выезде с ее территории. На них также не распространяется законодательство этого государства в части, касающейся регистрации иностранных граждан и осуществления контроля за ними.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
15
"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
2
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
Темы дня
Реклама