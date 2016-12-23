Путин: долги перед оборонными предприятиями погашены

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Все долги перед оборонными предприятиями в этом году погашены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Что очень важно, мы в этом году погасили долги перед оборонными предприятиями, что дало возможность нам сохранить те параметры, о которых я сказал", - сказал Путин.

Он добавил, что части пакетов акций госпредприятий продаются не потому, что не хватает денег на какие-то направления бюджетных расходов. "Так бюджет планировался изначально, не для того, чтобы какие-то конкретно отрасли отфинансировать, а все вместе", - отметил президент.

По словам президента, расходы на оборону в России в 2016 году составили 4,7% ВВП.

"Основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел "Национальная оборона". Если в 2011 году мы тратили 2,7% ВВП на раздел "Национальная оборона", то в этом году, а за последние пять лет мы сильно увеличили эти расходы, и за этот уходящий год будет 4,7%, в следующем - 3,3%, а в 2019-м - 2,8%", - сказал Путин.

Он отметил, что это не отразится на планах РФ по укреплению обороноспособности государства.

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн