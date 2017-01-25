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Спецназ Минобороны провел в Сибири учения по уничтожению тактических ракет противника

Армия и ОПК
25 января, 5:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
Бойцы спецназа также отработали скрытое передвижение по пересеченной заснеженной местности и действия в отрыве от главных сил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по уничтожению тактических ракетных комплексов и командного пункта в тылу условного противника на полигоне в Новосибирской области.

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Об этом сообщил официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Группы спецназа, совершив 20-км марш в район ведения рейдово-поисковых и диверсионных действий, вскрыли расположение пусковых ракетных установок и заминировали позиции, захватили мобильный узел связи, подорвали командный пункт и вышли в район эвакуации. Маневры проходили на полигоне в Новосибирской области", - отметил офицер.

По словам Рощупкина, также спецназ отработал скрытое передвижение по пересеченной заснеженной местности, действия в отрыве от главных сил.

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