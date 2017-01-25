Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фрегат "Адмирал Горшков" будет передан ВМФ РФ в конце июля

Армия и ОПК
25 января, 12:22 дата обновления: 25 января, 12:25 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
Судно было заложено в 2006 году и спущено на воду в 2010-м. В конце 2014 года корабль впервые вышел на испытания
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" будет передан российскому флоту в конце июля. Об этом сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Смотрите также
Чем гордится Военно-морской флот России

"Установлены новые сроки с учетом завершения испытаний систем вооружения, и я думаю, что в этот раз они точно будут выдержаны, потому что, как мы видим, во-первых, мы закончим к концу февраля ревизию и вернемся на испытательный полигон уже с теми видами оружия, по которым должны быть присвоены литеры соответствующие для включения их в состав боевого оснащения кораблей", - сказал он. Отвечая на вопрос о новых сроках, Рахманов сообщил, что это "конец июля".

"Адмирал Горшков" был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Второй корабль серии, "Адмирал Касатонов", был спущен на воду в 2014 году, спуск на воду третьего корабля, получившего название "Адмирал Головко", ожидается в 2017 году.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются, в частности, ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

"Иван Грен" передадут флоту не раньше ноября

Головной десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" будет передан ВМФ РФ не раньше ноября, сообщил Рахманов.

"Это, пожалуй, не раньше ноября, потому что там достаточно сложная проблема выяснилась с системами размагничивания, по которой идет работа, и эту работу сможем закончить", - сказал Рахманов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
3
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
4
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Мосгорсуд смягчил приговор экс-студентам МАДИ по делу об изнасиловании
7
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
Темы дня
Реклама