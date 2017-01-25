Фрегат "Адмирал Горшков" будет передан ВМФ РФ в конце июля

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" будет передан российскому флоту в конце июля. Об этом сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Установлены новые сроки с учетом завершения испытаний систем вооружения, и я думаю, что в этот раз они точно будут выдержаны, потому что, как мы видим, во-первых, мы закончим к концу февраля ревизию и вернемся на испытательный полигон уже с теми видами оружия, по которым должны быть присвоены литеры соответствующие для включения их в состав боевого оснащения кораблей", - сказал он. Отвечая на вопрос о новых сроках, Рахманов сообщил, что это "конец июля".
"Адмирал Горшков" был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Второй корабль серии, "Адмирал Касатонов", был спущен на воду в 2014 году, спуск на воду третьего корабля, получившего название "Адмирал Головко", ожидается в 2017 году.
Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются, в частности, ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".
Головной десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" будет передан ВМФ РФ не раньше ноября, сообщил Рахманов.
"Это, пожалуй, не раньше ноября, потому что там достаточно сложная проблема выяснилась с системами размагничивания, по которой идет работа, и эту работу сможем закончить", - сказал Рахманов.