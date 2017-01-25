Фрегат "Адмирал Горшков" будет передан ВМФ РФ в конце июля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" будет передан российскому флоту в конце июля. Об этом сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Установлены новые сроки с учетом завершения испытаний систем вооружения, и я думаю, что в этот раз они точно будут выдержаны, потому что, как мы видим, во-первых, мы закончим к концу февраля ревизию и вернемся на испытательный полигон уже с теми видами оружия, по которым должны быть присвоены литеры соответствующие для включения их в состав боевого оснащения кораблей", - сказал он. Отвечая на вопрос о новых сроках, Рахманов сообщил, что это "конец июля".

"Адмирал Горшков" был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Второй корабль серии, "Адмирал Касатонов", был спущен на воду в 2014 году, спуск на воду третьего корабля, получившего название "Адмирал Головко", ожидается в 2017 году.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются, в частности, ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

"Иван Грен" передадут флоту не раньше ноября

Головной десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" будет передан ВМФ РФ не раньше ноября, сообщил Рахманов.

"Это, пожалуй, не раньше ноября, потому что там достаточно сложная проблема выяснилась с системами размагничивания, по которой идет работа, и эту работу сможем закончить", - сказал Рахманов.