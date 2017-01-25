МО РФ: российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются" и порекомендовал британскому министру обороны обратить больше внимание на реальное состоянии королевских ВМС.
Такое заявление последовало в связи с высказываниями министра обороны Великобритании Майкла Фэллона в отношении российской авианесущей корабельной группы, которая проходит через Ла-Манш, возвращаясь домой, после успешного выполнения боевой задачи.
"Мы обратили внимание на заявление главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона в отношении российской авианесущей корабельной группы, которая проходит через Ла-Манш, возвращаясь домой, после успешного выполнения боевой задачи, - отметил Конашенков. - Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, - отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота".
Представитель российского военного ведомства заметил, что "во-первых, российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс знают". "И, во-вторых, рекомендовали бы господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту, тем более, что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания", - добавил он.
Раннее британская газета Sunday Times сообщила о неудачах с запуском баллистической ракеты с подводных лодок ВМС Великобритании.