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Военные РФ оказывают помощь дому престарелых в восточном Алеппо

Армия и ОПК
2 февраля, 8:18 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 2, февраля. /ТАСС
В учреждение были доставлены 500 пакетов гуманитарной помощи и горячей пищи
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© Сергей Бобылев/ТАСС

АЛЕППО /Сирия/, 2 февраля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии оказывает гуманитарную помощь дому престарелых в восточной части освобожденного от боевиков Алеппо, сообщил журналистам представитель Центра Николай Шалагин.

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"Очень тяжело было с доставкой пищи сюда. Но местной полицией были предоставлены небольшие машины по доставке довольствия. Это 500 пакетов гуманитарной помощи и горячей пищи", - рассказал он.

Дом престарелых, в котором голодали несколько сотен женщин и мужчин, находится в старом городе с узкими улочками, и туда сложно проехать российской технике, объяснили в Центре. Учреждение продолжало функционировать все эти годы, несмотря на ожесточенные бои. Пожилых людей накормили горячим супом, кашей и напоили чаем, причем блюда российские повара готовили вместе с сирийскими коллегами. "Это для того, чтобы адаптировать все ко вкусам сирийцев", - пояснил командир отделения поваров Денис Смирнов.

Благодарность российским военным

Пожилые люди благодарили российских военных за помощь. "Ситуация резко ухудшилась с приходом боевиков. Того, что у нас сейчас есть, хватает только чтобы просто выживать, теперь нам спокойнее во всех отношениях", - поделилась одна из проживающих в доме престарелых.

"Наш дом престарелых существовал на добровольные пожертвования. С приходом боевиков они иссякли, - добавил директор учреждения Абдарахим Буши. - Российская помощь - единственная, которую мы сейчас получаем".

Помощь сирийским школьникам

СПЕЦПРОЕКТ
Алеппо освобожденный
Как Алеппо и его жители возвращаются к мирной жизни — смотрите в фотогалерее ТАСС

Кроме того, Центр по примирению раздал рюкзаки сирийским школьникам, которые также нуждаются в помощи, рассказала журналистам представитель местного Министерства культуры. "У нас разрушены многие школы, - отметила она. - У детей часто нет ни учебников, ни тетрадей, ни ручек, ни карандашей".

Ранее в Минобороны РФ обратили внимание на отсутствие помощи населению Алеппо со стороны международных организаций, несмотря на то, что город уже месяц как освобожден от боевиков. Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты питания, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь.

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