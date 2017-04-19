Медведев: Россия заняла второе место на мировом рынке вооружений

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Экспорт российских вооружений по итогам 2016 года превысил показатели 2015 года и составил $15 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом об итогах работы правительства в Думе.

"Мы занимаем второе место на мировом рынке вооружений. В прошлом году объем экспорта продукции военного назначения превысил $15 млрд (в 2015 году - $14,5, - прим. ТАСС), - сообщил он. - Были подписаны новые контракты на общую сумму $9,5 млрд, а портфель заказов в конце 2016 года составил порядка $50 млрд".

Премьер также сообщил, что государственный оборонный заказ (ГОЗ) в 2016 году выполнен на рекордном уровне - 98,8%.

"Более чем на 10% вырос объем производства в ОПК, а рост производительности труда за год - 13%, - сказал он. - Государственный оборонный заказ в 2016 году выполнен на рекордном уровне - 98,8%, такого не было никогда, а что касается ядерного оружейного комплекса, что для нашей страны очень чувствительно,- этот показатель составил 100%".

Премьер отметил, что оборонно-промышленный комплекс первым оказался в условиях санкций со стороны стран НАТО и Европейского союза, всевозможных ограничений, запретов на поставки современного оборудования, давления на рынках экспорта вооружений. И именно в "оборонке" мы сразу занялись импортозамещением, потому что от этого зависела обороноспособность страны.

Медведев рассказал об успехах отдельных отраслей. В частности, в 2016 году было построено 30 гражданских и 109 военных самолетов, 22 гражданских и 186 военных вертолетов. При этом, отметил премьер, производство гражданской авиатехники пока существенно отстает по объему от того, что делается для оснащения Вооруженных Сил. Но это соотношение будет постепенно выравниваться. Необходимые для этого средства на 2017 - 2019 годы правительство запланировало.

В 2016 году начал работать первый гражданский космодром "Восточный". 28 апреля 2016 года с него стартовала ракета "Союз". На этот год запланировано два пуска. На космодроме начинается работа по созданию второго стартового стола для тяжелой ракеты "Ангара". В области судостроения за год было сдано 6 боевых кораблей - две подводные лодки и надводные корабли. Из гражданских заказов сданы ледокол "Поларис", который работает как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе, и ледокол "Новороссийск" - третий в серии самых мощных дизель-электрических ледоколов.

Кроме того, Медведев рассказал, что была начата разработка атомного ледокола-лидера мощностью 120 МВт, спущен на воду корпус самого большого и самого мощного в мире головного универсального атомного ледокола "Арктика" нового поколения, а также неатомные ледоколы "Александр Санников" и "Виктор Черномырдин". "В целом, можно говорить о возрождении нашего единственного в мире, подчеркиваю, единственного в мире атомного ледокольного флота, - заключил глава правительства. - Это важно для бесперебойной работы Северного морского пути, а также для освоения Арктики, которой мы в последнее время активно занимаемся".

Диверсификация оборонной отрасли

Он также заявил, что диверсификация оборонной отрасли должна ориентироваться на рост производства высокотехнологичной продукции.

"Если и заниматься диверсификацией, то это должны быть высокотехнологичные продукты: космос, высокие медицинские технологии, авиастроение, различного рода сложные приборы, которые нужны в гражданском секторе - вот это цель", - сказал премьер.

Глава правительства отметил, что нам точно нужно избежать повторения того, что было в 90-е годы, когда на оборонных предприятиях начали делать кастрюли и сковородки. "Совершенно другая ситуация: рост производительности труда, большой объем государственных заказов", - подчеркнул премьер.

Премьер заявил, что правительство ждет роста выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК на 30%.

"Мы исходим из того, что в ближайшие годы объем гражданской продукции на предприятиях ОПК может вырасти приблизительно на 30%", - сообщил премьер. По его словам, для этого нужны системные меры. "Мы их наметили. Во-первых, это различного рода льготы, которые мы будем применять к предприятиям ОПК, включая возможность субсидирования кредитов, - сообщил Медведев. - Во-вторых, я этого не исключаю, это могут быть в некоторых случаях запреты на ввоз отдельных категорий иностранной продукции просто для того, чтобы поддержать своих, ничего запретного в этом нет". Он подчеркнул, что такая мера не должна применяться в ущерб отраслям и потребителям.

Еще одной мерой поддержки должна стать экспортная поддержка. По словам Медведева, Внешэкономбанк, Российский экспортный цент и Фонд развития промышленности должны внести свою лепту. "В этом случае мы получим современный диверсифицированный ОПК, который и хорошие вооружения создает, и в то же время развивает гражданскую компоненту", - поделился планами глава кабинета министров.

В заключение Медведев обратил внимание на то, что в мире, и СССР не был исключением, очень многие гражданские технологии развивались за счет оборонных. "Но начался и обратный процесс, многие военные решения появляются в результате развития гражданских технологий. Я это говорю к тому, что если мы будем развивать гражданскую компоненту ВПК, мы тем самым будем способствовать тому, что оборонно-промышленный комплекс будет лучше выполнять свои задачи по созданию военной техники", - констатировал премьер.

Медведев заявил, что диверсификация оборонной отрасли должна ориентироваться на рост производства высокотехнологичной продукции.

"Если и заниматься диверсификацией, то это должны быть высокотехнологичные продукты: космос, высокие медицинские технологии, авиастроение, различного рода сложные приборы, которые нужны в гражданском секторе - вот это цель", - сказал премьер.