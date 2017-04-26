Рогозин представит Путину планы по увеличению госзаказа на порох

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным увеличение госзаказа на порох в связи с ростом закупок боеприпасов.

"Государственный оборонный заказ реально увеличивается, надеюсь, что в ближайшие дни мы с президентом РФ обсудим увеличение заказа порохов в связи с резким увеличением закупки боеприпасов, которые необходимы для пополнения наших арсеналов в рамках новой госпрограммы вооружений", - заявил Рогозин на форуме "Промышленная безопасность государства, бизнеса и общества".

Вице-премьер отметил, что возникает вопрос, на каком производстве реализовывать увеличенный государственный заказ. Он пояснил, что отрасль сталкивается с проблемой поиска квалифицированных кадров, расконсервирования старых предприятий, которые не всегда находятся в должном техническом состоянии.

"На ближайшую перспективу в плане взаимодействия Ростехнадзора и ОПК встанут задачи повышения эффективности мер контроля, диверсификации оборонных производств с целью импортозамещения и налаживания выпуска современной конкурентоспособной продукции", - сказал Рогозин, подчеркнув, что это необходимо для того, чтобы справиться с увеличением заказа.

Вице-премьер также сообщил, что обратился к руководству Минпромторга с призывом как можно скорее консолидировать отрасль боеприпасов и спецхимии. Эта работа должна быть завершена не позднее конца 2017 года.

"Я прошу Министерство промышленности и торговли, коллеги из Военно-промышленной комиссии должны оказывать всяческое содействие, нам надо ускорить процесс консолидации отрасли, - сказал он. - Я имею ввиду специальную химию и в том числе боеприпасы".

По словам зампреда правительства, это надо "сделать умно, грамотным образом создав гармоничное распределение заказов". Он отметил, что на сегодняшний день распределение ГОЗа в этой сфере напоминает "толкотню в кабинетах у начальников", "чистый лоббизм без оценки возможностей производств". "Это неправильно, консолидация отрасли должна идти по уму, во главе должен быть головной центральный институт, новейшие разработки", - подчеркнул он.

Рогозин также заметил, что сама отрасль имеет огромный потенциал и чем быстрее пройдет процесс консолидации, тем безопаснее и эффективнее она будет с экономической точки зрения. Вице-премьер обратился в главе Минпромторга Денису Мантурову с тем, чтобы провести консолидационные процессы "безотлагательно в 2017 году". "В 2018 году начнется действие новой Госпрограммы вооружений, там другие будут цифры и заказы намного более серьезные и с тем, чтобы справиться с этими заказами и не взлететь на воздух при такой организации дела, необходимо всю работу закончить в этом году, а скорее даже в этом полугодии", - заключил он.