Почти 95 тысяч школьников из 85 регионов России вступили в "Юнармию"

"Анжи" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 8 мая, 18:54
У хоккеиста Мозякина подозрение на сотрясение мозгаСпорт 8 мая, 18:11
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в МосквеОбщество 8 мая, 17:49
Российский хоккеист Мозякин получил травму в матче ЧМ с командой ГерманииСпорт 8 мая, 17:45
Бастрыкин потребовал направить лучших следователей на поиски похищенного в Ростове ребенкаПроисшествия 8 мая, 17:39
Юлия Самойлова исполнит 9 мая песню для "Евровидения" в СевастополеКультура 8 мая, 17:18
Лавров проведет встречу с Тиллерсоном 10 мая в ВашингтонеПолитика 8 мая, 17:05
Количество освобожденных от призыва по состоянию здоровья сократилось на 10%Армия и ОПК 8 мая, 16:31
"Крылья Советов" обыграли "Урал" в матче чемпионата РоссииСпорт 8 мая, 16:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Почти 95 тысяч школьников из 85 регионов РФ вступили во Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия". Об этом сообщили в Минобороны России.
"На сегодняшний день в ряды "Юнармии" вступили почти 95 тысяч детей из всех 85 регионов страны. В частности, сегодня в Абакане (Республика Хакасия) ряды "Юнармии" пополнили еще 200 школьников", - сообщили в военном ведомстве.
После произнесения клятвы на верность Отечеству и всему юнармейскому братству, юные патриоты возложили цветы к Мемориалу памяти, который расположен на плацу воинской части, а начальнику регионального штаба "Юнармии" Николую Крикьянцу было вручено знамя юнармейского движения, рассказали в Минобороны.
На торжественною церемонию вступления в Юнармию в Абакан прибыли начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев и олимпийские чемпионы армейского клуба, а также глава республики Хакасия Виктор Зимин. Он пожелал новым участникам движения "с честью нести гордое звание юнармейца, всегда быть патриотами Хакасии и России", отметили в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что в конце мая в парке "Патриот" в Подмосковье пройдет Всероссийский слет "Юнармии".
Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия" создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу, имеет свои отделения во всех регионах страны. Основной деятельностью движения являются молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, соревнования по прикладным видам спорта, сдача норм ГТО, вахты памяти и походы по местам боевой славы.