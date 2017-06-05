Шойгу прибыл в Астрахань для проверки Каспийской флотилии

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АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Астрахань, где проверит организацию боевой подготовки, ход обустройства соединений и воинских частей Каспийской флотилии.
"Глава военного ведомства заслушает командующего Каспийской флотилией, ознакомится с инфраструктурой и объектами причально-пирсовой зоны бригады ракетных кораблей охраны водного района, проверит несение боевого дежурства и оценит готовность соединения к выполнению задач по предназначению", - сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В состав бригады входят малые ракетные корабли, оснащенные новейшими ракетными комплексами "Калибр", артиллерийские катера и тральщики.
Бригада неоднократно признавалась лучшим корабельным соединением Южного военного округа. В текущем году корабли соединения примут участие в международном этапе конкурса военно-морской выучки "Кубок Каспия", который пройдет в территориальных водах Азербайджана, сообщил Конашенков.