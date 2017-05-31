Применение крылатых ракет "Калибр" в сирийской кампании. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 мая 2017 г. Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка Б-265 "Краснодар" Военно-морского флота РФ запустили крылатые ракеты по объектам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), располагавшимся близ Пальмиры (Сирия).

По информации военного ведомства, все цели были поражены.

Ракета "Калибр"

Ракетный комплекс "Калибр" (по классификации НАТО - SS-N-27 "Sizzler" - англ. "испепелитель") разработан на основе комплекса С-10 "Гранат" и производится ОКБ "Новатор" (Екатеринбург). Впервые был представлен в 1993 г. На базе "Калибра" созданы комплексы наземного, воздушного, надводного и подводного базирования, экспортные варианты. В настоящее время разные виды комплексов "Калибр" стоят на вооружении России, Индии и КНР.

Официально объявлялись данные о предельной дальности только экспортного варианта ракеты, она составляет 275-300 км. В 2012 г. командующий Каспийской флотилией вице-адмирал Сергей Алекминский сообщил, что тактический вариант крылатой ракеты комплекса "Калибр" (3М14) может поражать береговые цели на расстоянии до 2 тыс. 600 км.

Хронология ударов по Сирии

Всего ракеты комплекса "Калибр" применялись в Сирии пять раз. Согласно сообщениям Минобороны, было выпущено в общей сложности не менее 55 ракет (включая удар в по объектам террористов конце мая 2017 г.).

Первое боевое применение "Калибра" произошло в ночь с 6 на 7 октября 2015 г., когда корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ (сторожевой ракетный корабль проекта 11661 "Дагестан", малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков ракет "Калибр НК" по 11 объектам ИГ на территории Сирии. Были поражены пункты управления, склады боеприпасов, боевой техники, лагеря боевиков. Комментируя операцию на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "результаты ударов подтвердили высокую эффективность ракет на больших расстояниях - почти 1,5 тыс. км".

20 ноября 2015 г. корабельная группа Каспийской флотилии в составе кораблей "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" осуществила из акватории Каспия 18 пусков "Калибров" по семи объектом ИГ в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо. Все цели были поражены. Удар "Калибрами" был нанесен после того, ФСБ признало терактом катастрофу самолета российской авиакомпании Metrojet ("Когалымавиа") в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 г.

9 декабря 2015 г. Минобороны сообщило, что находившаяся в восточной части Средиземного моря дизель-электрическая субмарина проекта 06363 Б-237 "Ростов-на- Дону" Черноморского флота выполнила из подводного положения групповой пуск четырех ракет комплекса "Калибр-ПЛ" по объектам террористов на территории провинции Ракка. Были уничтожены два командных пункта террористов. Это первый в истории подводного флота России случай нанесения ракетного удара по реальному противнику.

19 августа 2016 г. из района огневых позиций в восточной части Средиземного моря малые ракетные корабли Черноморского флота Зеленый Дол" и "Серпухов" выполнили три пуска крылатых ракет "Калибр" по целям террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (ранее - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) на территории Сирии. Минобороны сообщило, что ударами "Калибров" были уничтожены командный пункт и база террористов в районе населенного пункта Дар-Тааза, а также завод по производству минометных боеприпасов и крупных склад вооружения в провинции Алеппо.