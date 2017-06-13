Около 2,5 тысяч военнослужащих ВВО примут участие в учениях на полигоне "Цугол"

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Масштабные учения с участием военнослужащих из Бурятии пройдут в Восточном военном округе (ВВО) на полигоне "Цугол" (Забайкальский край). Об этом сообщили в пресс-службе округа, уточнив, что в конце июня стартует полевой выход с личным составом артиллерийских подразделений, он завершится масштабными тактическими учениями.

"К мероприятиям боевой подготовки привлекается около 2,5 тыс. военнослужащих и около 700 единиц вооружения и военной техники", - отметили в пресс-службе.

Артиллеристам предстоит выполнить боевые стрельбы прямой и полупрямой наводкой, с закрытых позиций с применением различных типов боеприпасов. "Подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) отработают задачи по противодействию артиллерии условного противника с оперативной сменой огневых позиций, а так же по прикрытию своих мотострелковых и танковых подразделений", - сообщили в ВВО.

Военнослужащие уже начали подготовку. "На сегодняшний день осуществляется погрузка вооружения и гусеничной техники на железнодорожный состав для отправки в район проведения учения. Военный автотранспорт преодолеет маршрут своим ходом. Военнослужащие совершат марш комбинированным способом протяженностью около 1 тыс. км", - отметили в ВВО.