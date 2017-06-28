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Путин: Международный военно-морской салон способствует продвижению российской продукции

Армия и ОПК
28 июня, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Президент РФ отметил, что на протяжении многих лет МВМС служит площадкой для делового общения специалистов из разных стран по вопросам развития ВТС и международной кооперации

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VIII Международного военно-морского салона (МВМС), который открывается 28 июня в Санкт-Петербурге. Телеграмма главы государства опубликована в среду на сайте Кремля.

"На протяжении многих лет МВМС служит площадкой для делового общения специалистов из разных стран по широкому кругу вопросов развития военно-технического сотрудничества и международной кооперации, способствует продвижению российского продукции военного назначения на мировые рынки", - говорится, в частности, в телеграмме.

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Глава государства подчеркнул, что Санкт-Петербург является признанным центром отечественного судостроения. "Город славится уникальной портовой инфраструктурой, авторитетными научными и конструкторскими школами, крупными промышленными предприятиями и верфями. И неслучайно, что именно здесь проводится один из наиболее масштабных форумов в сфере вооружения и военно-морской техники", - добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что нынешний Морской салон вызовет заинтересованное внимание профессионалов и многочисленных гостей, а также предоставит российским производителям возможность привлечь зарубежные инвестиции, сформировать пакет новых, перспективных заказов.

Путин пожелал участникам и гостям VIII Международного военно-морского салона плодотворной работы и всего самого доброго.

Салон будет проходить в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля.

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