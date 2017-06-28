Медведев: Международный военно-морской салон получил заслуженное международное признание

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям восьмого Международного военно-морского салона (МВМС) в Санкт-Петербурге.

Текст телеграммы размещен сегодня на сайте правительства.

"За время своего существования ваша выставка приобрела заслуженное международное признание и объединила специалистов, разработчиков и производителей военно- морской техники и вооружения из разных регионов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня на МВМС будут представлены новейшие достижения в области кораблестроения и судостроения, систем боевого управления, навигации и связи, современных энергетических установок, инфраструктуры обеспечения, перспективных материалов и технологий. Многие из российских экспонатов не имеют аналогов в мире. И это - яркое свидетельство большого потенциала нашей конструкторской и инженерной школы", - говорится в приветствии.

Медведев отметил, что правительство уделяет приоритетное внимание модернизации высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе кораблестроению. Он добавил, что от решения этой масштабной задачи во многом зависит динамика экономического роста, обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны.

Премьер выразил уверенность, что выставка послужит укреплению позиций России как одного из ведущих поставщиков на мировом рынке военно-морской техники, расширению взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами и обмену опытом. он пожелал участникам и гостям мероприятия продуктивной работы, результативных деловых контактов, успехов и "ярких впечатлений от пребывания в Санкт- Петербурге".

Международный военно-морской салон (International Maritime Defence Show, МВМС, IMDS) - выставка продукции военного назначения. С 2003 г. проходит раз в два года в Санкт-Петербурге на территории выставочного комплекса "Ленэкспо", у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории. Организатор салона в 2017 г. - Минпромторг России, устроитель - ООО "Морской салон". Проводится при участии Министерства обороны РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Глава оргкомитета МВМС-2017 - заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.