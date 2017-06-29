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Кожин: контракт с Турцией по С-400 согласован, но вопрос по кредиту не решен

Армия и ОПК
29 июня, 13:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что стороны согласовали технические параметры контракта на поставку ракетных систем

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Контракт с Турцией по закупке зенитных ракетных систем С-400 согласован, но вопрос по кредиту пока не решен. Об этом заявил в четверг на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Контракт согласован, там все понятно, но по кредиту, по деньгам, вопрос не решен", - сказал он.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил ТАСС, что Россия и Турция уже согласовали технические параметры контракта на поставку систем С-400. В то же время он указал, что сам контракт не подписан, а стороны обсуждают нетехнические аспекты сделки. "Есть вопросы коммерческие, есть вопросы валютно-финансовые, есть вопросы политические", - отметил Кладов.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

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