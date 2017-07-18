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РФ и Египет на МАКС-2017 обсудят поставки Ка-52К для "Мистралей"

Армия и ОПК
18 июля, 12:02 дата обновления: 18 июля, 12:06 UTC+3

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отметил, что на авиасалоне также будет обсуждаться модернизация парка МиГ-29 для ВВС Малайзии

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Вертолет Ка-52К

Вертолет Ка-52К

© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Россия и Египет проведут на авиасалоне МАКС-2017 переговоры по поставкам вертолетов Ка-52К для "Мистралей". Об этом во вторник заявил директор Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

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"Мы предполагаем, что пройдет большое количество мероприятий. Планируем провести переговоры с нашими партнерами из Египта, планируем обсудить вопросы по поставкам вертолетов для "Мистралей", - сказал он в ходе МАКС-2017.

Ранее стало известно, что Россия выиграла тендер на поставку для египетских вертолетоносцев типа "Мистраль" корабельных вертолетов Ка-52К.

Ка-52К - модификация боевого вертолета Ка-52, известного как "Аллигатор". Он предназначен для патрулирования, огневой поддержки десанта, противодесантной обороны. Палубная модель отличается от базовой наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей.

Также на корабельной версии предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.

МиГ-29 для малазийских ВВС

По словам Шугаева, на авиасалоне будет обсуждаться модернизация парка МиГ-29 для ВВС Малайзии. Он добавил, что на выставке присутствует главком малазийских ВВС.

"Надеемся, все пройдет успешно", - отметил Шугаев.

Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29 стоит на вооружении ряда стран Юго-Восточной Азии, включая Малайзию.

Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

МиГ-29 может эффективно решать задачи патрулирования и авиационной поддержки сухопутных войск и десантов, изоляции района боевых действий, вести воздушную разведку, перехватывать воздушные цели, сопровождать ударные и военно- транспортные самолеты, наносить удары по наземным и надводным объектам.

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Темы
МАКС-2017
Персоны
Шугаев, Дмитрий Евгеньевич
Страны
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