РФ и Египет на МАКС-2017 обсудят поставки Ка-52К для "Мистралей"

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Россия и Египет проведут на авиасалоне МАКС-2017 переговоры по поставкам вертолетов Ка-52К для "Мистралей". Об этом во вторник заявил директор Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Мы предполагаем, что пройдет большое количество мероприятий. Планируем провести переговоры с нашими партнерами из Египта, планируем обсудить вопросы по поставкам вертолетов для "Мистралей", - сказал он в ходе МАКС-2017.
Ка-52К - модификация боевого вертолета Ка-52, известного как "Аллигатор". Он предназначен для патрулирования, огневой поддержки десанта, противодесантной обороны. Палубная модель отличается от базовой наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей.
Также на корабельной версии предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.
"Надеемся, все пройдет успешно", - отметил Шугаев.
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29 стоит на вооружении ряда стран Юго-Восточной Азии, включая Малайзию.
Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.
МиГ-29 может эффективно решать задачи патрулирования и авиационной поддержки сухопутных войск и десантов, изоляции района боевых действий, вести воздушную разведку, перехватывать воздушные цели, сопровождать ударные и военно- транспортные самолеты, наносить удары по наземным и надводным объектам.