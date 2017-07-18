РФ и Египет на МАКС-2017 обсудят поставки Ка-52К для "Мистралей"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Россия и Египет проведут на авиасалоне МАКС-2017 переговоры по поставкам вертолетов Ка-52К для "Мистралей". Об этом во вторник заявил директор Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Мы предполагаем, что пройдет большое количество мероприятий. Планируем провести переговоры с нашими партнерами из Египта, планируем обсудить вопросы по поставкам вертолетов для "Мистралей", - сказал он в ходе МАКС-2017.

Ранее стало известно, что Россия выиграла тендер на поставку для египетских вертолетоносцев типа "Мистраль" корабельных вертолетов Ка-52К.

Ка-52К - модификация боевого вертолета Ка-52, известного как "Аллигатор". Он предназначен для патрулирования, огневой поддержки десанта, противодесантной обороны. Палубная модель отличается от базовой наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей.

Также на корабельной версии предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.

МиГ-29 для малазийских ВВС

По словам Шугаева, на авиасалоне будет обсуждаться модернизация парка МиГ-29 для ВВС Малайзии. Он добавил, что на выставке присутствует главком малазийских ВВС.