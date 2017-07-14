МАКС-2017. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. С 18 по 23 июля 2017 г. на аэродроме Раменское (г. Жуковский, Московская обл.) пройдет XII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017). Ранее авиасалон проводился в августе, но в 2017 г. даты его проведения перенесены на июль.

По сообщению замминистра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова, это сделано для удобства участия малых и средних европейских компаний, в которых на август приходится период отпусков.

Аэропорт Жуковский (открыт в 2016 г. на базе аэродрома Раменское) в дни проведения авиасалона продолжит принимать регулярные рейсы, но расписание прилетов и вылетов будет скорректировано.

По данным генерального директора МАКС-2017 Александра Левина, в программе салона будут задействованы 200 воздушных судов, из них 84 примут участие в летной программе, еще 116 летательных аппаратов производители продемонстрируют на стоянке. Отдельную экспозицию покажут Воздушно-космические силы (ВКС) России.

Всего на авиасалоне ожидается 770 компаний-участников, из них 140 - из 30 зарубежных стран. Отдельные национальные павильоны представят Германия, Франция, Италия, Швейцария, Чехия, Китай, Индия, Иран, Канада и Белоруссия. Свое мастерство в рамках летной программы авиасалона покажут восемь пилотажных групп, в том числе коллективы ВКС России "Русские витязи", "Стрижи", "Крылья Тавриды", "Соколы России", а также команда ВВС ОАЭ Al Fursan ("Рыцари") на реактивных учебно-тренировочных самолетах Aermacchi MB-339.

Новинки 2017 года

Российская РСК "МиГ" впервые публично выставит новейший многоцелевой истребитель МиГ-35, проходящий в настоящее время летные испытания (в летной программе МиГ-35 участвовать не будет).

Холдинг "Вертолеты России" впервые представит модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Технический облик этой машины был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в Сирии. Кроме того, холдинг привезет в Жуковский арктический вертолет Ми-8АМТШ, уже поступивший на вооружение Минобороны РФ.

Более 150 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения покажет концерн ВКО "Алмаз-Антей". Это, в частности, боевая машина новейшего арктического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ", пусковая установка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М2Э" с тренажером в контейнерном исполнении, зенитные управляемые ракеты к ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Тор-М2Э" и др.

Кизлярский электромеханический завод покажет на МАКС-2017 четырехместный легкий многоцелевой самолет МАИ 411. Группа "Кронштадт" привезет в Жуковский новый комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э". Государственный Фонд перспективных исследований продемонстрирует выставочный образец системы раннего обнаружения повреждений критических элементов конструкции перспективной авиационной техники - "нервной системы" самолетов будущего, разработка которой ведется в рамках проекта "Хрусталь".

Участие в авиасалоне примет широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900. Лайнеры этого типа в конце 2018 г. начнет получать "Аэрофлот".

Новый российский узкофюзеляжный самолет МС-21 (первый полет совершил в мае 2017 г.) будет представлен в виде макета. Заводские испытания этой машины завершатся в октябре текущего года.

Космическая экспозиция

Госкорпорация "Роскосмос" представит продукцию своих дочерних предприятий, в том числе линейку ракетных двигателей НПО "Энергомаш" - РД-180 (для американских ракет Atlas), РД-181 (для американских ракет Antares), РД-191 (для российских ракет "Ангара"), РД-171 (ранее использовался на ракетах "Зенит", в перспективе планируется установить его на новой ракете "Союз-5").

Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара) продемонстрирует на выставке макеты ракет-носителей "Союз-ФГ", "Союз-2.1в", "Союз-СТ", спутников "Ресурс-П" номер 3, "Обзор-Р", "Бион-М", "Аист-2Д". Корпорация ВНИИЭМ покажет макеты аппаратов "Канопус-В", "Метеор-М" номер 3, "Ломоносов".

На стенде АО "Российские космические системы" можно будет увидеть станцию приема космической информации с российских и зарубежных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, макет малоразмерного аппарата "Аврора" для частной компании "Галактика".

Компания "Гонец" покажет макеты спутников "Гонец-М", "Луч-5А" и наземную станцию спутниковой связи "Луч".

Корпорация "Энергия" представит модель Международной космической станции в масштабе 1 к 50, макет первого искусственного спутника Земли.

НПО им. Лавочкина создаст имитацию лунной поверхности, покажет макеты аппаратов "Спектр-Р", "Спектр-РГ", "Спектр-УФ", "Электро-Л", "Арктика", а также макеты автоматических межпланетных станций "Луна-24" (последняя советская лунная станция, 1976 г.) и "Луна-25" (ранее - "Луна-Глоб", перспективный проект в рамках российской лунной программы, запуск намечен на 2019 г.).

Крупные сделки

В апреле 2017 г. стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает подписать на МАКС-2017 соглашение с "Аэрофлотом" о поставке этой российской авиакомпании 20 ближнемагистральных пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, ориентировочная стоимость контракта составит $600 млн. В парке "Аэрофлота" уже есть 30 лайнеров SuperJet.

Дни для специалистов и рядовых гостей

18 июля состоится официальное открытие авиашоу, 18-20 июля пройдут плановые деловые мероприятия, а 21-23 июля салон будет открыт для обычных посетителей. При этом 21 июля станет Днем студента: учащиеся вузов смогут посетить МАКС бесплатно (требуется предварительная регистрация на сайте авиасалона). Для гостей авиашоу будет организовано бесплатное автобусное сообщение от железнодорожной платформы "Отдых" и от перехватывающей парковки на аэродроме Быково. Безопасность на МАКС-2017 будут обеспечивать 3 тыс. полицейских.



Сайт авиасалона: http://www.aviasalon.com