Международный авиационно-космический салон. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18-23 июля 2017 г. в России пройдет XIII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017).

Международный авиационно-космический салон - аэрокосмическая выставка в России. С 1993 г. проводится раз в два года в Жуковском (Московская обл., 20 км к юго-востоку от Московской кольцевой автодороги), на аэродроме Раменское Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М. М. Громова.

Организаторы - Министерство промышленности и торговли РФ, госкорпорация "Ростех", устроитель выставки - ОАО "Авиасалон". Основная цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. Салон проводится под патронажем президента РФ, который традиционно открывает мероприятие.

На авиасалоне проводятся показательные полеты и премьеры новых разработок, в том числе опытных образцов российских летательных аппаратов, боевых комплексов и экспериментальных установок, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за рубежом. Под эгидой государственного научного центра "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского" (ЦАГИ) на МАКСе организуются научные конференции и симпозиумы. В рамках салона ведутся переговоры, заключаются контракты на производство, покупку и продажу представленной техники.

История

Первая Международная воздухоплавательная выставка прошла в России с 10 по 27 апреля 1911 г. на территории Михайловского манежа (Санкт-Петербург). После этого в Российской империи, а затем и в СССР авиационные смотры, воздушные парады и выставки проводились регулярно. История МАКС началась в 1992 г. с проведения 11-16 августа на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова первой в РФ авиавыставки "Мосаэрошоу-92". В мероприятии, которое организаторы МАКС впоследствии называли "генеральной репетицией" перед проведением первого международного авиасалона, приняли участие 203 российских и зарубежных компании. Экспонировались 114 летательных аппаратов, выставку посетили порядка 300 тыс. человек - специалистов и зрителей.

Уже на следующий год, с 31 августа по 5 сентября 1993 г., прошел первый МАКС, собравший 260 компаний-участниц, в том числе 82 зарубежных. Выставку, проводившуюся в Московском выставочном комплексе на Красной Пресне (ныне - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр") и на аэродроме в Жуковском, посетили порядка 400 тыс. человек.

После этого МАКС регулярно проводится раз в два года, по нечетным годам. Начиная с 2003 г. салон организуется по традиционной для крупных международных промышленных выставок схеме - первые три дня мероприятия открыты для специалистов и представителей бизнес-сообщества, а потом (как правило, в выходные дни) - для всех желающих.

В 2005 г. авиашоу был присвоен статус мероприятия федерального значения.

При подготовке и во время демонстрационных полетов в рамках МАКС произошло несколько аварий и две авиакатастрофы: 18 августа 1997 г. при выполнении тренировочного полета перед выставкой разбился самолет-амфибия Бе-103 (погиб летчик-испытатель Владимир Ульянов). 16 августа 2009 г. также во время тренировочного полета столкнулись в воздухе два истребителя Су-27 пилотажной группы "Русские витязи" (погиб командир группы полковник Игорь Ткаченко).

МАКС-2015

XII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2015) прошел в Жуковском 25-30 августа 2015 г. В выставке приняли участие 878 предприятий и организаций, в том числе 151 зарубежных из 30 стран. Экспозиции были развернуты в павильонах на площади 28 тыс. кв. м и открытой площадке (8 тыс. кв. м). Салон посетили 103 официальные делегации из 65 стран мира и 66 тыс. специалистов. Общее число посетителей превысило 404 тыс. человек (на 65 тыс. больше, чем в 2013 г.).

С учетом соглашений о сотрудничестве, имеющих инвестиционные обязательства, контракты и сделки МАКС-2015 были оценены в 350 млрд руб. В летной программе за шесть дней приняли участие 90 летательных аппаратов, включая 42 самолета в составе семи пилотажных групп; на статической стоянке было представлено 133 летательных аппарата, включая 20 воздушных судов ВКС России.

Сайт авиасалона: http://www.aviasalon.com