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Основы госполитики: концепция "глобального удара" США напрямую угрожает безопасности РФ

Армия и ОПК
20 июля, 17:50 UTC+3 МОСКВА 20, июля. /ТАСС

В документе, одобренном президентом России, отмечается возрастающая роль вооруженных сил в борьбе за лидерство на океанских и морских направлениях

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. ВМФ РФ является одним из наиболее эффективных инструментов стратегического сдерживания, в том числе против американской концепции "глобального удара", которая напрямую угрожает международной безопасности и безопасности России. Об этом говорится в тексте Основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, утвержденных указом президента России Владимира Путина.

В документе отмечается, что в XXI веке роль вооруженных сил в борьбе за лидерство на океанских и морских направлениях возрастает, и "флоты мировых держав своими действиями с моря способны изменить ход вооруженной борьбы и исход войны в целом". "Подтверждением этого является разработанная США концепция "глобального удара", которая представляет собой новый вызов международной безопасности и напрямую угрожает военной безопасности Российской Федерации. Важное значение в реализации этой концепции отводится военно-морским силам", - указано в Основах госполитики РФ в военно-морской деятельности.

В документе подчеркивается, что ВМФ РФ является "одним из наиболее эффективных инструментов стратегического (ядерного и неядерного) сдерживания, в том числе предотвращения "глобального удара". Это обусловлено наличием в составе ВМФ морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения, а также возможностью реализации боевого потенциала российского флота "практически в любом районе Мирового океана" и "способностью к развертыванию в короткие сроки" группировок сил ВМФ районах возникновения конфликтных ситуаций и длительному нахождению там "без нарушения суверенитета других государств", "а также высокой степенью готовности к действиям, в том числе к нанесению ударов по критически важным объектам противника".

Высокоточное оружие

В Основах отмечается также, что с развитием высокоточного оружия перед ВМФ "стоит качественно новая задача - уничтожение военно-экономического потенциала противника путем поражения его жизненно важных объектов с моря". "Наличие достаточного количества высокоточного оружия и возможность его применения разными способами позволят обеспечить сдерживание широкомасштабных военных действий против РФ", - говорится в документе.

Основные элементы стратегического сдерживания

Согласно документу, основными элементами системы стратегического сдерживания являются ядерное и неядерное сдерживание, при этом важное место в решении задач стратегического сдерживания занимают морские силы общего назначения. "В условиях эскалации военного конфликта демонстрация готовности и решимости применения силы с использованием нестратегического ядерного оружия является действенным сдерживающим фактором", - гласит один из пунктов Основ.

Основными задачами военно-морской деятельности по предотвращению военных конфликтов и стратегическому сдерживанию документом определены: непрерывная оценка и прогнозирование военно-политической обстановки в Мировом океане, поддержание стратегической стабильности в этой сфере, поддержание готовности сил ВМФ к действиям в стратегически важных районах, обеспечение возможности применения кораблями оружия, в том числе высокоточного оружия большой дальности, "в отношении любого потенциального противника", выполнение маневров и "регулярных подледных плаваний атомных подводных лодок", повышение оперативных и боевых возможностей Черноморского флота "за счет развития на территории Крымского полуострова межвидовой группировки сил (войск)", а также обеспечение постоянного военно-морского присутствия РФ в Средиземном море и других стратегически важных районах, и т. д.

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