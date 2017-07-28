Отключение электроэнергии в Крыму не повлияло на боеготовность объектов ЮВО

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объекты Южного военного округа перешли на автономные источники питания в связи со сбоем в элеткроснабжении Крыма, сообщил ТАСС начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Сбои в энергообеспечении Республики Крым на деятельность соединений и воинских частей Южного военного округа, дислоцированных в регионе, не повлияли. Военные объекты перешли на автономные источники питания и продолжают работать в штатном режиме", - сказал он.

Чуть ранее официальный представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев сообщил ТАСС, что прекращение подачи электроэнергии в Крым не повлияло на боеготовность сил Черноморского флота.

В пятницу министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщил, что произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. По его словам, сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае. Также он отметил, что сейчас идет активное восстановление четырех линий. Источник во властных структурах региона сообщил, что, как ожидается, свет вернется в дома крымчан к 16:00 мск пятницы.

В пресс-службе Южного регионального центра МЧС сообщили ТАСС, что отключение энергоснабжения пока не повлияло на работу социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей. Они переведены на резервные источники питания. В главных управлениях МЧС по Республике Крым и Севастополю развернуты оперативные штабы, к работе приступили оперативные группы.