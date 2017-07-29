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Иванов: число иностранных специалистов на АрМИ-2017 говорит об интересе к технике из РФ

Армия и ОПК
29 июля, 14:13 UTC+3 ПАРК ПАТРИОТ область/ 29, июля. /ТАСС

Спецпредставитель президента отметил, что хорошее состояние бронетанковой техники РФ "говорит о большом объеме экспортных заказов"

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ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Огромное число иностранных специалистов, экспертов и военнослужащих, находящихся на Армейских международных играх - 2017, свидетельствует об их интересе к российской боевой технике. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности РФ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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"Бронетанковая техника у нас всегда была хорошая. Это, кстати, говорит о большом объеме экспортных заказов. И то, что на Играх присутствует огромное количество иностранных военных специалистов, экспертов и военнослужащих, свидетельствует о том, что это им интересно. Просто так они сюда бы не приехали", - сказал Иванов в субботу в беседе с журналистами.

По его словам, Армейские международные игры - "это праздник, показывающий добрую мощь наших Вооруженных сил. В преддверии завтрашнего военно-морского парада в Санкт-Петербурге сухопутная часть тоже очень интересная".

"Поэтому, - сказал Иванов, - я всегда с удовольствием принимаю приглашение министра обороны Сергея Шойгу, я не в первый раз в Парке Патриот и, надеюсь, не в последний".

Спецпредставитель президента отметил, что обязательно понаблюдает за "Танковым биатлоном".

"Вживую, - стыдно признаться, но признаюсь, - никогда не видел. Только по телевизору. Наконец, его удастся в живую посмотреть", - сказал он.

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