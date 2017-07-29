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Шойгу оценил мастерство военных поваров Армейских международных игр

Армия и ОПК
29 июля, 17:20 UTC+3 область) 29, июля. /ТАСС

Военные повара и пекари вооруженных сил России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля приготовили более 150 блюд национальной кухни

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ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 29 июля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров из шести стран, приготовленные в преддверии конкурса "Полевая кухня" на Армейских международных играх-2017.

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"Военные повара и пекари вооруженных сил России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 150 блюд национальной кухни стран-участниц. В частности, у азербайджанцев министр попробовал мясные блюда и сладости, у российских поваров - рыбу и выпечку, а у монголов попил чаю", - сообщили в военном ведомстве.

Помимо блюд национальной кухни конкурсантов "Полевой кухни" на мастер-классах представлены кухни 12 стран-участниц: российские военные повара приготовили национальные блюда Армении, Египта, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, среди которых: хумус иерусалимский, бадымджан, кер-у-сус, бозбаш, фатуш, индийский салат с бананами и томатами, шалгам, шурпа, бешбармак и многое другое.

"Полевая кухня" - самый вкусный и миролюбивый конкурс, в ходе которого военные повара продемонстрировали мастерство в приготовлении разнообразной, национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, покажут современные технологии ее приготовления", - заявил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Также для участников и гостей Армейских международных игр российские военные повара приготовят около 2,5 тысячи порций гречневой каши с мясом и выпекут армейский хлеб. Открытие самого конкурса состоится 1 августа в День тыла Вооруженных сил России. Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей будут соревноваться на российских полевых технических средствах ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

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